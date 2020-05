Justin Bieber ließ Fans schon wieder warten

Justin Bieber (19), Teenie-Schwarm mit Vorliebe für Affen, der kürzlich auch in der Wiener Stadthalle gastierte, hat seine Fans schon wieder lange warten lassen. Beim Konzert in Dortmund am Freitagabend kamen um 22.00 Uhr schon die ersten Eltern, um ihre Kinder abzuholen, als das Konzert mit zweieinhalbstündiger Verspätung erst losging. Manche Teenager unter 16 hatten sich schon Sorgen gemacht, dass sie die Halle verlassen müssten. Mussten sie aber nicht. Wer dennoch ging, konnte sich das Geld zurückgeben lassen.

Bis auf ein paar Buh-Rufe und Sprechchöre blieb es trotz der Verspätung relativ ruhig. Den meisten Zuschauern - viele Mädchen hatten schon seit Stunden vor der Westfalenhalle campiert - war das egal. Sie freuten sich über Justin und den verlängerten Ausgang.