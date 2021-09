Jugendhaus von Ingeborg Bachmann in Klagenfurt wird Museum

"Sie haben kein Geld für eine Bibliothek für Kinder und Jugendliche. Sie haben kein Geld für Bücher. Sie haben kein Geld für die Bücher von Ingeborg Bachmann."

Seit der Büchner-Preisträger Josef Winkler in seiner "Klagenfurter Rede zur Literatur" 2009 die geringe Priorität von Bibliotheken in der Heimatstadt der Literatin Ingeborg Bachmann geißelte, sind 12 Jahre vergangen, die Kritik hat er inzwischen oft wiederholt. Stadtbibliothek hat die Landeshauptstadt Kärntens immer noch keine, aber immerhin für das Haus, in dem die Schriftstellerin (1926 - 1973) ihre Jugend verbracht hat, wurden nun Mittel lockergemacht. Der Kaufvertrag wurde am Mittwoch im Vorgarten des Hauses unterzeichnet.

Die Privatstiftung Kärnten, ein von mehreren in Kärnten tätigen Unternehmen gespeister gemeinnütziger Fonds, kauft es der Familie Bachmann für eine Summe von rund 500 000 Euro ab. In weiterer Folge soll das Haus ins Eigentum von Stadt und Land übergehen. Diese beiden Körperschaften investieren ihrerseits rund 120.000 Euro in die Adaptierung des Hauses als Museum. Dieses soll vom in Klagenfurt ansässigen Musil-Museum betrieben werden.

Die Geschwister der verstorbenen Lyrikerin überreichten den Zuständigen feierlich die Schlüssel. Ihre Bedingung für den Verkauf war, dass der Ort öffentlich zugänglich wird. Das Gebäude soll nun als Museum sowie als Begegnungsort genutzt werden. Mit der Eröffnung wird in etwa drei Jahren gerechnet.