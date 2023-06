Jonathan Fine wird Direktor des Kunsthistorischen Museums

Kunst und Menschenrecht

Jonathan Fine (voller Name „Jonathan David McLachlan Fine“) wurde 1969 in New York geboren. Er promovierte an der Princeton University in den USA am Department of Art and Archaeology. Bereits zuvor hatte Fine nach einem Studium der Geschichts- und Literaturwissenschaften (in Chicago bzw. Cambridge) schließlich an der Yale University das Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Er war daraufhin lange Jahre in den Vereinigten Staaten als Rechtsanwalt in den Bereichen Menschenrechte, internationale Handelsstreitigkeiten und Verfassungsrecht tätig, bevor er sich der Kunst- und Kulturwissenschaft zuwandte.

Ab 2014 arbeitete Fine als Kurator für die Sammlungen aus Westafrika, Kamerun, Gabun und Namibia am Ethnologischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin. Später wurde er Sammlungsleiter dieser Institution, das 2017 in das neu geschaffenen Humboldt-Forum übersiedelte.