"Jedermann"-Regisseur drehte MeToo-Komödie, nimmt Netrebko in Schutz

Noch dazu findet ein Frauen-Trio zusammen, das den Star-Dirigenten aus verschiedenen Interessen heraus in einen Skandal schlittern sehen will: seine Agentin (Daniela Golpashin), eine Journalistin (Marie-Christine Friedrich) und seine Meisterschülerin Karina Samus (Laura de Boer).

Sie stellen ihm eine MeToo-Videofalle. Als sie zuschnappt, kommt Atterson (nicht nur) mit einem blauen Auge davon.

KURIER: Wie haben die Festspiele diese Idee aufgenommen?

Michael Sturminger: Sehr kooperativ und freundlich. Wir durften an allen Originalschauplätzen drehen und da ich Salzburg mittlerweile ganz gut kenne, ist es ein wahrhaftiger, komödiantisch zugespitzter, aber doch liebevoller Blick. Man könnte auch einen boshafteren Film zu den Festspielen machen. Aber wir haben jegliche Unterstützung gekriegt und viel Vertrauen. Dafür bin ich dankbar.

Der Film ist am Ende erstaunlich optimistisch.

Ich habe versucht, eine leichte Komödie zu machen. Der Gedanke war, zu den pathologischen Widerlichkeiten, die es da gibt, auch einmal einen Schritt zurück zu machen. Mit einem gewissen Humor zeigen wir diese Realität als etwas, was jetzt vorbei sein muss. Im gesellschaftlichen Kontext hat die MeToo-Debatte sehr viel erreicht. Und man kann jetzt über dieses Phänomen Gott sei Dank auch lachen. Das ist vielleicht gerade ein Zeichen dafür, dass da was erreicht ist. Als ich das Drehbuch geschrieben habe, hatte ich die Vorstellung, dass zum 100. Geburtstag der Festspiele zum ersten Mal eine Frau eine Oper dirigieren wird. Und dann ist es spät aber doch wirklich so gekommen (lacht). (Joana Mallwitz dirigierte 2020 Mozarts „Così fan tutte“; Anm.)

Besteht bei Ihrem Maestro Verwechslungsgefahr?

Es geht nicht darum, irgendwelche Leute persönlich herauszuholen, obwohl natürlich Zitate vorkommen, bei denen ich weiß, wer die Menschen sind, die das gesagt oder getan haben. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Es geht um die Klassikwelt und wie sie sich verändert. Und auch, wie pragmatisch diese Welt ist, weil: Der Vorhang muss aufgehen.

Der eitle Star-Dirigent gibt dann ziemlich leicht klein bei.

Ich fand wichtig, dass Ulrich Tukur keinen hassenswerten Menschen zeigt, sondern einen, der Charme hat. Und trotzdem geht das nicht, was er macht. Weil das einfach vorbei ist. Dieser Maestro versteht dann auch die Zeichen der Zeit.

Man denkt auch an Ibiza: Kann man für allenfalls lautere Zwecke illegale Mittel einsetzen?

Das ist natürlich ein komödiantisches Mittel. Diese Falle ist aber auch ein lauteres Mittel. Es müsste sich ja niemand so verhalten, dass das nachher schlecht für ihn ausgeht. Man muss sich jetzt halt besser anschnallen (lacht). Wir haben uns in den letzten 30, 40 Jahren viel zu langsam, aber doch Schritt für Schritt, weiterentwickelt, was den Umgang zwischen den Geschlechtern betrifft. Und die Welt wird besser, wenn Frauen mehr zu sagen haben. Was wir in der Ukraine erleben, ist eine steinzeitliche Barbarei. In Ländern, die von Frauen gelenkt werden, wäre das völlig undenkbar.