Jean-Paul Belmondo: Charmanter Draufgänger mit breitem Grinsen

Er brachte es auf insgesamt knapp 100 Kinofilme und mehr als 40 Theaterrollen. Durch Filme wie „Und dennoch leben sie“ mit Sophia Loren, „Eine Frau ist eine Frau“, „Die Millionen eines Gehetzten“ und „Angst über der Stadt“ wurde er zur Kultfigur des französischen Kinos.

Belmondo trat in Abenteuerfilmen wie „Cartouche“ (1962) oder „Abenteuer in Rio“ (1964) ebenso überzeugend auf wie in Actionfilmen, wobei er bei den meisten auch ohne Double auskam.

Denn waghalsig war er schon immer. So erzählte er gerne, dass er bereits als 15-Jähriger auf Dächer geklettert und im fünften Stock vom Balkon heruntergehangen sei.

In den 80er-Jahren kehrte er wieder zu seinen Anfängen zurück, dem Theater. 1991 erwarb er in Paris das Théâtre des Variétés am Boulevard Montmartre, erfüllte sich damit einen Jugendtraum und trat in mehr als 40 Rollen auf.

Privatleben

Belmondo war zweimal verheiratet und hinterlässt vier Kinder aus den Beziehungen mit der Tänzerin Elodie Constantin und Nathalie Tardivel. Seine Liaison mit der rund 40 Jahre jüngeren Barbara Gandolfi endete 2012 nach vier Jahren.