Filmfestspiele in Venedig: Die gewagtesten Outfits am roten Teppich

Bis zum 11. September finden in Venedig die Filmfestspiele 2021 statt. Einige der gewagtesten Looks gab es bereits am vergangenen Wochenende zu sehen. Zum Photocall anlässlich ihres Lady-Diana-Films "Spencer" erschien Kristen Stewart in einem Look ihres langjährigen Partners Chanel: Die 31-Jährige entschied sich für einen schwarzen Zweiteiler bestehend aus einem Blazer und extrem kurzen Shorts.