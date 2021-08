Leni Klum modelte in Venedig: Bis zum Laufsteg-Profi dauert es noch

So viel war in Venedig schon lange nicht los. Unzählige Promis, darunter Kris Jenner, Kourtney Kardashian und Jennifer Lopez, waren in die Lagunenstadt gereist, um die Präsentation der neuen Alta-Moda-Kollektion von Dolce & Gabbana live mitzuerleben. Das italienische Design-Duo hatte mitten am Markusplatz einen riesigen Laufsteg aufbauen lassen.

Mama im Publikum entdeckt

Über diesen lief unter anderem auch Leni Klum. Für Heidi Klums Tochter war dies der bisher prestigereichste Auftritt auf einem Runway. Die 17-Jährige, die in die Fußstapfen ihrer Mutter treten möchte, war bereits auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen und gemeinsam mit ihrer Mutter zu Gast bei der amfAR-Gala.

Mama war selbstverständlich auch in Venedig vor Ort, um den Nachwuchs kräftig anzufeuern. Und obwohl Leni Klum wohl schon einige Tipps von Heidi bekommen hat, zeigen Aufnahmen, die das Supermodel auf Instagram veröffentlicht hat, dass es zum Profi-Model noch ein weiter Weg ist.

Während die anderen Models professionell über den Laufsteg schritten, erblickte Leni nach wenigen Minuten ihre Mutter im Publikum - und grinste sie an. "Das Lächeln, wenn sie Mom sieht", schrieb Heidi gemeinsam mit Smileys zum kurzen Video. Ihr selbst wäre der Fauxpas nach mehreren Jahrzehnten im Model-Business wohl nicht passiert.