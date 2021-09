Olivia Colman in Elena-Ferrante-Verfilmung: Mutter sein und (nicht) Mutter werden

Nicht nur Maggie Gyllenhaal, auch die französisch-libanesische Regisseurin Audrey Diwan verfilmte die Literatur einer berühmten Autorin. In „Happening“ adaptierte sie die autobiografischen Erlebnisse der Schriftstellerin Annie Ernaux, die in den 60er-Jahren als Schülerin schwanger wurde und versuchte, abzutreiben; der Weg auf die Universität wäre ihr sonst verschlossen geblieben. Doch Abtreibung ist zu dem Zeitpunkt in Frankreich illegal: Die junge Frau muss sich einer Reihe demütigender, lebensgefährlicher Prozeduren unterziehen.

Auch Audrey Diwans nüchtern erzähltes Coming-of-Age-Drama ist ein spannendes Porträt mit klarer Botschaft: Die Entscheidung, Mutter zu werden, muss jede Frau selbst treffen können.