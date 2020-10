Interview zu "The Assistant": Kein Film über Harvey Weinstein

Ich habe das Gefühl, dass es bereits genug Filme über „böse Männer“ gibt. Mein Film sollte von Frauen handeln und davon, was sie an ihrem beruflichen Fortkommen hindert. Ursprünglich kam „der Boss“ im Drehbuch gar nicht mit eigenem Text vor. Doch beim Drehen habe ich gemerkt, dass ich das Gesicht der Assistentin in der Nahaufnahme zeigen will, wenn sie ihren Boss am Telefon hat. Und dann musste auch hörbar werden, was er zu ihr sagt, sonst wäre die Wirkung seltsam gewesen. Aber wie gesagt, ich habe ihn absichtlich soweit wie möglich draußen gelassen, damit es eine Geschichte bleibt, die sich auf eine weibliche Erfahrung konzentriert.

Wollten Sie auch vermeiden, dass Ihr Film das Label „Ein Film über Harvey Weinstein“ verpasst bekommt?

Ja, wobei ich keine Angst hatte, dass das ein Problem sein könnte (lacht). Mir geht es um mehr als einen einzelnen Typen wie Harvey Weinstein. Jetzt, wo er im Gefängnis sitzt, ist das Problem bei Weitem nicht behoben. Es ist ein kulturelles Problem: Es geht um eine vergiftete Arbeitsatmosphäre, die Übergriffe ermöglicht. Die jungen Männer in meinem Film, die glauben, sie haben einfach Spaß, merken nicht, dass auch sie Teil dieses Systems sind.

Die Assistentin geht zum Personalchef, um sich über die Vorgänge zu beschweren, die sie hinter den verschlossenen Cheftüren mit den Jobbewerberinnen vermutet.