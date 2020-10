Doku über Greta Thunberg: „Ich will, dass ihr in Panik ausbrecht“

Nathan Grossman war also von Anfang an dabei, als sich die Ereignisse zu überschlagen begannen und ihn zum Zeugen eines rasanten Aufstiegs machten: Aus der unbekannten schwedischen Schülerin mit dem Asperger Syndrom wurde eine Ikone der internationalen Jugendbewegung im Kampf gegen den Klimawandel.

Grossman beobachtet Greta bei ihren fulminanten Reden vor den Horden gaffender Erwachsener, die das bezopfte Mädchen – besonders am Anfang – mit offenem Mund anstarren: „Mein Name ist Greta Thunberg“, bekommen sie entgegengeschleudert: „Ich komme aus Schweden. Ich will, dass ihr in Panik ausbrecht.“ Getreulich dokumentiert er den Sog der Popularität, der Greta ergreift und zu EU-Versammlungen in Brüssel und Straßburg oder zur UN-Klimakonferenz nach Kattowitz spült.