Interview mit Barbara Sukowa: Im Alter diplomatisch

Auch in Amerika findet Barbara Sukowa immer wieder Arbeit, obwohl ihr der deutsche Akzent im Weg steht. Die Rollenangebote beschränken sich zumeist auf „Nazis und KGB-Offiziere“: „In Deutschland spiele ich Juden, in Amerika Nazis, das ist wirklich verrückt.“ Tatsächlich habe sie erst einmal eine Nazi gespielt, räumt sie dann ein, und zwar in der TV–Serie „Hunters“ von Amazon.

Apropos Serien: Serien sind gut und schön, sagt Barbara Sukowa: „Man kann in Serien einen Charakter ganz anders entwickeln, das stimmt schon. Aber ich finde es schade, wenn es auf Kosten des Kinos geht. Kino ist einfach etwas anderes.“