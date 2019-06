Interview mit "Kaviar"-Regisseurin: „Österreich lebt in einer Comedy“

Sie selbst hat im Dokubereich begonnen und mit „Elektro Moskva“ (2013), gemeinsam mit Dominik Spritzendorfer, einen Film über die post-sowjetische Elektronikszene gedreht. „ Kaviar“ ist ihr Spielfilmdebüt. „Das war eine bewusste Entscheidung“, erklärt Tikhonova: „ Österreich hat im Filmbereich eine starke Dramenkultur, und ich wollte etwas ganz anderes machen.“

Außerdem bot ihr das eigene russische Umfeld in Wien ausreichend Komödienstoff: „Was ich da mit meinen Freunden erlebe, ist unglaublich komisch – allein die sprachlichen Missverständnisse“, sagt Tikhonova, selbst übrigens ein großer Fan von Billy Wilder: „Ich habe viele Interviews gemacht. Jede Figur in meinem Film hat einen Prototyp.“

Die Zusammenarbeit mit Schauspiel-Veteranen wie Simon Schwarz und Georg Friedrich erwies sich als „reines Vergnügen“, bei einzelnen Szenen wurde auch mächtig improvisiert. Schwieriger schon gestaltete sich die Koordination der drei weiblichen Hauptdarstellerinnen Sabrina Reiter, Daria Nosik und Margarita Breitkreiz, die alle mit ganz unterschiedlichen Schauspieltechniken arbeiten und erst zum homogenen Ensemble koordiniert werden mussten: „Es sind drei ganz unterschiedliche Charaktere, die sich durch ihr gemeinsames Abenteuer näher kommen.“

Doch nun zur Gretchenfrage: Kann „ Kaviar“ bei den Besucherzahlen auf einen „Strache-Effekt“ hoffen?

„Unbedingt“, findet die Presseagentin Michaela Englert: „ Kaviar“ verzeichnete am ersten Wochenende mehr als 3.000 Besucher, was gemessen am kinofeindlichen Schönwetter ein sehr gutes Ergebnis sei, vergleichbar mit dem der Erfolgskomödie „Die Migrantigen“.