Filmkritik zu "Kaviar": Sexfalle mit Schlafmittel

Zum Glück für seine Beschatterinnen, glotzt Klaus jeder weiblichen Person auf den Busen und lässt sich dadurch kinderleicht in alle möglichen (wenig lustigen) Sexfallen locken: So schmiert sich Sabrina Reiter (als die Babysitterin) die Brust mit flüssiger Schokolade und Schlafmittel ein, worauf Klaus beim Nippelsaugen in Tiefschlaf verfällt.

Um sich zur treffsicheren Satire aufzurüsten, fehlt es „ Kaviar“ an scharfem Wortwitz, dramaturgischer Raffinesse und visuellem Tempo. Slapstick bleibt in biederem Klamauk stecken, Komik entsteht punktuell nur dann, wenn Komödien-Veteranen wie Simon Schwarz loslegen oder Georg Friedrich mit nacktem Hintern im Fenster stecken bleibt. Die trinkfreudige Damentruppe wiederum schlägt sich wacker durch das landesübliche Standard-Repertoire für findige Frauen, die sich an sexistischen und machtgeilen Männern rächen dürfen. Natürlich meist „mit den Waffen einer Frau“. Aber auch ihnen bleibt der Griff ins Klo nicht erspart.

INFO: Ö 2019. 100 Min. Von Elena Tikhonova. Mit Margarita Breitkreiz, Darya Nosik, Sabrina Reiter.