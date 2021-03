Kristina Inhof: Immer am Ball

Vom Fußballplatz in den Ballsaal: Was für viele unvorstellbar ist, ist für Kristina Inhof genau jene Abwechslung, die sie als Moderatorin sucht. Und so überlegte sie auch nicht lange, tauschte Funktionskleidung gegen Abendrobe und sprang für Mirjam Weichselbraun bei „Dancing Stars“ ein. Eine Leistung, die der 32-Jährigen auch eine ROMY-Nominierung brachte.

Aktuell ist Kristina Inhof wieder im Auftrag des ORF-Sport unterwegs – heute, Sonntag, moderiert die ehemalige Handballerin bei Hypo Niederösterreich das Damen-Handball-WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Italien (16.20/ORFSport+).

KURIER: Wie schafft man den Spagat zwischen Sportplatz und „Dancing Stars“?

Kristina Inhof: Ich finde gerade diese Vielseitigkeit total spannend: Vom Fußballplatz mit Macho-Sprüchen in die Glitzerwelt bei „Dancing Stars“. Ich mag beide Welten, fühle mich in Turnschuhen am Fußballplatz genauso wohl wie im Abendkleid. In einer Woche werde ich bei einem Boxkampf sein. Und kürzlich habe ich eine Lotto-Ziehung moderiert. Wo ich mich aber überhaupt nicht sehe, ist bei den Nachrichten.