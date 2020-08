"Idiotenparadies" von Pippa: Weltgeschichten aus dem Wienerwald

Die stets von eingängigen Melodien getragenen Nummern zeichnen sich durch eine Leichtigkeit und Lässigkeit aus. Und wieder einige gute Textpassagen: „Wo ist die schöne neue Welt, wo ist die Antwort ohne Geld?“, heißt es in „Dystopia“.

Für eine Antwort brauche es Umbrüche im großen Stil: „Die aktuelle Corona-Krise wäre da sicher eine Chance, aber vielleicht braucht es noch mehr. Ich denke, der Mensch muss den Glauben an sich finden, damit so Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen möglich werden.“

„Im Moment traut sich unsere Gesellschaft das nicht zu, wir sind so im Leistungstrott gefangen, dass wir nicht mehr zu träumen wagen. Wir knüpfen unsere Existenzberechtigung an Arbeit und Leistung. Aber was ist Arbeit? Wer definiert sie und ihren Wert?“

Musikalisch verpackt Pippa die kleinen und großen Fragen des Lebens mit Ironie und Witz. Es wird gerappt („Egal“), geht zackig und kantig in Deichkind-Manier durch die Disco („Tagada“).

Platz bleibt aber auch für Melancholie. Unter die Haut geht das Lied „Meine Traurigkeit“. Pippa erzählt aber auch „Weltgeschichten aus dem Wienerwald“ und sucht das globale Glück im Grätzel, singt: „Wien du machst mich verrückt“. Da geht’s ihr wie Egon Friedell: „Man kann es in Wien nicht aushalten, aber woanders auch nicht.“

www.pippamusik.at