Seitensprung mit Hotdog

Nun ist der stotternde König Georg VI. der cinephilen Menschheit schon deswegen ein Begriff, weil er als Hauptfigur in „The King’s Speech“ mit einer Menge Oscars überhäuft wurde. Und auch hier ist „Bertie“ – so sein Kosename – wieder wild am Stottern. Doch FDR – aufgrund seiner Kinderlähmung gehbehindert – bietet dem Briten über einem Glas Whiskey (und unter Ausschluss der mühsamen Ehefrauen, versteht sich) seine Männerfreundschaft an.

Und letztlich auch seinen Beistand gegen Hitler.

Zu einen der witzigsten Szenen in einer ansonsten leicht dahin plätschernden Bio-Pic-Angelegenheit, zählt zweifellos ein Picknick, bei dem die pikierten Royals die US-Wählerschaft auf ihre Seite ziehen sollen. Zu diesem Zweck beißt Bertie mit Todesverachtung in einen garnierten Hotdog – und beweist damit den jubelnden Amerikanern seine Volksnähe.

Dass Daisy in der Nacht des königlichen Besuches eine große Liebesschlappe erlebt, berührt uns ebenfalls nur sachte. Wie letztlich alles eine nett erzählte, zart amüsante Fußnote bleibt – zwischen Seitensprung und Staatsräson.

Info: UK 2012. 95 Min. Von Roger Michell. Mit Bill Murray, Laura Linney.

KURIER-Wertung: **** von *****