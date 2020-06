Roosevelt, Putin & Co: Politiker auf der Jagd

Auf Tiere könnte ich nie schießen, die müssten schon Selbstmord machen." Eine Vielzahl internationaler Politiker jedweder Couleur waren und sind anderer Meinung als der ehemalige deutsche Außenminister, Hans Dietrich Genscher, wie ein Blick in die Vergangenheit beweist.

US-Präsident Theodor Roosevelt (1858–1919) hatte seinen Spitznamen "Teddy" nicht zuletzt der Jagd zu verdanken. Als er 1902 in Mississippi keine Chance zum Bären-Abschuss hat, setzt ihm die Jagdgesellschaft einen Teddybären vor die Flinte. Da Roosevelt sich weigert, das Stofftier zu "erschießen", nimmt sich Partei-Kamerad und Jagd-Partner John M. Parker dessen "Erlegung" an, indem er ein Messer zur Hand nimmt. Der legendäre Vorfall wurde zur Karikatur und so zum Synonym des 26. US-Präsidenten. Mehr Glück als Freude hatte Roosevelt in Ostafrika, wie aus seinen Tagebuchaufzeichnungen hervorgeht. Nachdem er einen Elefanten, "den großen Lord der Wildnis", mit zwei Schuss niedergestreckt hatte, heißt es darin: "Das sind die Wonnen in einem freien kühnen Leben."

Auch der 42. Präsident der USA, Bill Clinton, ging zu Amtszeiten medienwirksam auf Entenjagd, auch, um von der Affäre mit Monica Lewinsky abzulenken. Seine Frau, die nunmehrige US-Außenministerin Hillary Clinton, versuchte während des Wahlkampfs 2008 die jagd- und waffenaffine Bevölkerung mit einer Kindheitserinnerung für sich zu gewinnen. "Mein Dad nahm mich manchmal mit in den Wald hinter der Hütte, die mein Großvater an dem kleinen See Winola gebaut hat. Dort hat er mir beigebracht, auf Enten zu schießen, als ich ein kleines Mädchen war." Auf weit Größeres hatte es der große Franz-Josef Strauß (1915–1988) abgesehen. Bayerns legendärer Ministerpräsident, der u. a. Verteidigungsminister war, frönte seiner Leidenschaft für Bären oder Hirsche gerne mit anderen Machthabern seiner Zeit wie Rumäniens Nicolae Ĉeauşescu oder Ungarns János Kádár ebendort.