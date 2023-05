Hunderte demonstrieren in Wiesbaden gegen Netrebko-Auftritt

Hunderte Menschen haben am Freitagabend vor dem Hessischen Staatstheater in Wiesbaden gegen einen Auftritt der russischen Starsopranistin Anna Netrebko demonstriert. "Sie zu den Festspielen einzuladen, die den politischen Gefangenen der Welt gewidmet sein soll, ist mehr als höchst unsensibel und ein Affront gegen Land, Stadt und alle, die in Solidarität zur Ukraine stehen", sagte der Vorsitzende der Initiative Europa-Union in Hessen, Peter Niederelz, bei der Demonstration.