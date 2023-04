Benefiz-Show "Austria for Life": Wanda und Netrebko für guten Zweck

Was haben die Band Wanda, das Bundesheer und eine zweieinhalb Tonnen schwere Kutsche gemeinsam? Sie sind Teil der großen Benefizshow „Austria for Life 2023“, die am kommenden Samstag, 29. April, ab 20.15 Uhr vor dem Schloss Schönbrunn stattfindet.

Licht- und Showeffekte

Da wird zum einen Österreichs Weg zur Demokratie erzählt: Und zwar in Form eines Theaterstücks mit Lichteffekten vor dem Ambiente des Schlosses. Schauspielerin Kristina Sprenger gibt die Lehrerin, die mit ihren Schülern auf Zeitreise geht. Marco Pogo wird Johann Nestroy verkörpern. Und extra für die Show nachgebaut wurde die Krönungskutsche von Joseph II., die über eine vom Bundesheer aufgestellte Pionierbrücke fahren wird.