"Hin & weg" in Litschau: Jahrmarkt der dramatischen Kunst

Zeno Stanek hatte, der Pandemie geschuldet, als Motto „Mut und Vergänglichkeit“ oder – abgewandelt – „Mut zur Vergänglichkeit“ ausgegeben. Doch die gut 40 Produktionen, die Lesungen und Konzerte lassen sich nicht unter einen Hut bringen. Eigentlich hat der Tausendsassa – Stanek ist nicht nur Intendant und Veranstalter, sondern auch Verleger von Theaterstücken – wieder all jene nach Litschau eingeladen, die sein Team, darunter Katharina Stemberger und Ernst Molden, gut finden: arrivierte Künstler, Kollektive, Reinhardtseminaristen ...

So ist „Hin & weg“ ein Jahrmarkt der dramatischen Kunst. Als Teilnehmer (das Wort „Zuschauer“ ist zu passiv) muss man sich aus dem riesigen Angebot – 140 Veranstaltungen an zwei Wochenenden – seinen eigenen Spielplan zusammenstellen. Und Kondition beweisen. Nicht so sehr, weil der Tag im Strandbad mit „Theater Yoga“ beginnt und nach Mitternacht beim „Feuergespräch“ nahe dem Herrenseetheater endet. Sondern weil Distanzen zu überwinden sind. Denn Stanek lässt allerorts Theater spielen: in der Blechhalle, im alten Kaufhaus und anderen Leerständen, neben dem See, im Wald und auf der Heide. Mit der Zuversicht, dass es nicht schüttet.