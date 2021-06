Zwei Festivals in Litschau: Helden und Hauben rund um den Herrensee

Exemplarisch nennt Stanek den Bühnenessay „Finale“ von Calle Fuhr am Eröffnungsabend. Er mache Mut, „auf die großen Herausforderungen unsrer Zeit“ (Klimakrise, Rechtsradikalität, Verschwörungstheorien etc.) zu blicken. Der neue Chef des Wiener Volkstheaters in den Bezirken, heuer „Dramatiker in Residence“, richtet zudem eine szenische Lesung seines Monologs „All das Ungesagte“ ein: Ein junger Mann lernt seinen Vater kennen – aber erst an dessen Grab. Zudem wird Fuhrs Monolog „Heldenplätze“ uraufgeführt: Gerti Drassl sinniert als Theresa über deren früh verstorbenen Bruder und den zweifelhaften „Helden“ Toni Sailer.

Es gibt auch einen Kafka-Schwerpunkt. Denn am 14. und 15. August 1920 trafen einander in Gmünd die Journalistin Milena Jesenská und der Schriftsteller zum zweiten Mal in ihrem Leben persönlich. Diese Begegnung fand Eingang in „Briefe an Milena“. Martina Winkel widmet sich auf den Tag genau 101 Jahre danach in assoziativen Schattenbildern der komplexen Liebesgeschichte.

Beteiligt sind heuer u. a. Fanny Altenburger, Markus Kupferblum, Erni Mangold, Anna Marboe, Ursula Mihelič, Ernst Molden, Christa und Kurt Schwertsik, Katharina Stemberger, Lukas Watzl, Anton Widauer, Doris Weiner.

Info: www.hinundweg.jetzt