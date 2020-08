Theaterfestival "Hin & weg": Umarmungen, um nicht zu verarmen

Er wohnte u. a. im alten Kaufhaus einer szenischen Lesung des Stücks „MK 19 25 4“ von Alexander Smirzitz bei, in dem es zu „Shine On You Crazy Diamond“ von Pink Floyd um Drogenexperimente geht; die Personen heißen – logisch – Syd und Roger (wie die Floyd-Mitbegründer Syd Barrett und Roger Waters) bzw. Lucy (wie in der LSD-Nummer „Lucy In The Sky With Diamonds“ von den Beatles). Zum Funkeln gebracht wurde das Stück u. a. von Karl Ferdinand Kratzl und Doris Weiner.

Die Glanzstunde der Doris Weiner, deren Lebensaufgabe das Volkstheater in den Wiener Außenbezirken war, folgte aber erst später: Im Dachstuhl der ehemaligen Strickerei brachte sie den Monolog „Höllenkinder“ von Gabriele Kögl zu Gehör. Während draußen, vor den Fensterbändern, die Sonne untergeht, erzählt eine Bäuerin vom Fest zu ihrem 80. Geburtstag, dem sie nicht ausgekommen ist, und von den patriarchalen Strukturen, unter denen sie ihr Leben lang leiden musste. Der Text, der betroffen macht, ist nicht nur perfekt gebaut: Er wurde von Azelia Opak und Andrea Zaiser äußerst stimmig umgesetzt – samt unter den Teppich gekehrten Geschichten. Das war weit mehr als nur eine szenische Lesung. Das war ein Ereignis.

In der Moorbucht rechnet Ophelia folgerichtig mit den alten, weißen, heterosexuellen Cis-Männern (also Männern im Männerkörper) ab. Ylva Maj lässt in der Uraufführung von Thyl Hanschos Stück „Hamlet muss weg“ unter funkelndem Sternenhimmel dem Hass nicht nur auf widerliche Typen wie Fritzl, Prikopil, Weinstein oder Trump freien Lauf; ihr Partner erweist sich da bloß als armes Würschtl.