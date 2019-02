Hermann Beil: „Thomas Bernhard gehört zur österreichischen Seele“

Sie spielen die Dramolette bereits seit 2006 – in halb Europa und regelmäßig im Akademietheater.

Im Publikum sitzen nicht ja nur die Peymann-Veteranen, sondern auch viele junge Menschen, die unsere Zeit gar nicht unmittelbar erlebt haben. Die Begeisterung ist jedes Mal enorm, die Wirkung erstaunlich. Bernhards pointierte Texte ziehen gleichsam wie ein Schwamm die Wirklichkeit immer neu an.

Im zweiten Dramolett geht Peymann mit Bernhard nach dem Hosenkauf in das Gasthaus „Zauberflöte“. Er will wissen, wer die Gäste sind. Bernhard gibt Auskunft: „Der Vizekanzler, ein Nazi.“ Alle im Lokal sind Nazis oder Dummköpfe. War Bernhard doch kein so großer Übertreibungskünstler?

Er hat beobachtet, er hat etwas gespürt, er war erschrocken. Bei der Szene im Gasthaus gibt es im Publikum immer einen lachenden Aufschrei. Lachen ist eine Form der Erkenntnis. Wenn FPÖ-Politiker sich heute nicht entblöden, immer noch antisemitische Sprüche zu klopfen oder die Nazi-Zeit immer wieder zu verharmlosen, hat man tatsächlich das Gefühl, dass Bernhard es genau trifft. Wenn Politiker den Rechtsstaat in Frage stellen: Was ist denn das anderes als Nazi-Denken? Bernhards Zuspitzungen sind Warnungen. In seinem Stück „Vor dem Ruhestand“ feiert ein Geschwisterpaar jedes Jahr den Geburtstag von Heinrich Himmler. Und da heißt es: „Es wird eine Zeit kommen, wo wir das nicht mehr im Verborgenen feiern müssen.“ So abwegig ist das gar nicht mehr, wenn Politiker des deutschen Bundestags verkünden, dass die Hitler-Nazi-Zeit im Vergleich zur großen deutschen Geschichte „ein Vogelschiss“ sei. Ein Vogelschiss, der Abermillionen Menschen das Leben gekostet und ganz Europa zerstört hat! Oder wenn einer behauptet, dass das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein „Denkmal der Schande“ sei. Dass solche Sätze heute gesagt werden, hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht einmal träumen können. Früher musste ein Politiker nach solchen Sprüchen zurücktreten. Heute wird das hingenommen. Man ist bloß indigniert.

Es bräuchte wieder einen Bernhard?

Thomas Bernhard fehlt: Das hat schon vor vielen Jahren Otto Schulmeister, ehemaliger Herausgeber der Presse, in einem Kommentar festgestellt. Es stimmt. Es fehlt einer, der Klartext redet. „Heldenplatz“ zum Beispiel ist Klartext. Bernhard wurde und wird oft als Österreichhasser abgetan, als sogenannter Nestbeschmutzer, als Querulant oder Psychopath. Das sagen jene, die sein Werk bis heute nicht kennen. Aber die Menschen, die sein Werk kennen, wissen, dass er – wie Johann Nestroy, Karl Kraus, Georg Trakl, Christine Lavant und Ingeborg Bachmann – zur österreichischen Seele gehört. Thomas Bernhard hat Österreich geliebt. Sein Alter Ego im Roman „Alte Meister“ sagt es uns: „Sie können nicht wissen, wie ich unser Land liebe, aber ich hasse diesen gegenwärtigen Staat zutiefst … ein so schönes Land und ein so abgrundtiefer moralischer Morast, ein so schönes Land …!“