Tafel von Thomas Bernhards Grab gestohlen

Das Grab auf dem Grinzinger Friedhof, in dem Autor Thomas Bernhard 1989 beigesetzt wurde, ist von Dieben heimgesucht worden. Die Grabtafel mit den Namen der dort Beerdigten (neben Bernhard auch sein „ Lebensmensch“ Hedwig Stavianicek sowie deren 1944 verstorbener Ehemann Franz) wurde entwendet.

Der Diebstahl liegt schon länger zurück und wurde bei der Polizei angezeigt. Derzeit ist auf dem Kreuz ein mit Klebeband befestigtes Blatt zu sehen, auf dem sich die Lebensdaten der Verstorbenen und ein Hinweis befinden, dass die Originaltafel entwendet wurde.

An das Anbringen einer neuen Tafel sei nicht gedacht, so Bernhards Halbbruder Peter Fabjan: „Der Ersatz würde nur neuerlichem Entwenden an die Hand gehen. Schließlich hat das Grab schon ein Mal Vandalismus erlebt.“