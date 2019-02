In Thomas Bernhards Ohrensesselausstellung

Alt ja, Meister nein

Und oben: Dreißig Zimmer. Dreißig praktisch gleiche Zimmer, eines so sinnlos wie das andere; ein unwohnliches Wohnzimmer nach dem anderen, niedrig. Sitzbank (falls überhaupt), Tisch, zwei Stühle, Kommode, fertig. Da ein Landschaftsgemälde, dort das Porträt irgendeines Öltypen, alt ja, Meister nein, einmal Schopenhauer (aber die Standardfotografie, sozusagen das Passbild), einmal Voltaire, einmal Josef II. Ein Radio, ein Plattenspieler, ein Telefunken-Fernsehgerät. Durchgangszimmer. Durchgangszimmer. Durchgangszimmer. Ein Wartezimmer führt ins andere, es ist im Grund wie am Frauenplan, nur statt Goethes antiken Gipswasserköpfen schöne, moosgrüne Kachelöfen, die auf filigranen Stahlbeinchen ruhen, die könnte Dalì gemalt haben. (Darin wurde die Post verbrannt). Dreißig rustikale Filzhüte, auf jedem Huthaken einer. Ein Wetterfleck (nicht einmal die Erzählung „Der Wetterfleck“ kannte die Frau auch nur dem Titel nach, jetzt im Nachhinein denke ich mir doch: Geld zurück! Aber ich hatte so blendende Laune… die blendendste!) Durch eines der Gucklöcher sieht man hinter den Feldern zwischen den Bäumen ein Stückchen Autobahn. Nicht wirklich ein Schreibtisch. Nicht wirklich ein Schreibplatz. Und so gut wie keine Bücher – von den eigenen abgesehen.

Die Bibliothek ist der kleineste Raum des Gebäudes! Klogroß. Die bulgarischen und die portugiesischen Übersetzungen: Wer hat die nicht! Aber man muss doch seine Feinde kennen! Was für ein Ignorant! Was für ein Autist!

Dreißig Wartezimmer!

In welchem Wartezimmer warte ich heute? Dreißig Wartezimmer! Kein Hausarzt. Wozu? Mein Freund A. hat geschrieben: „Es ist egal, wo man wartet.“ Naja, egal. Das Schlafzimmer. Das Bad. Er verwendete Pitralon. Das wollte ich gar nicht wissen. Und nicht riechen. Er ließ eine ganze Badezimmerfront verspiegeln. „Er war seiner Zeit voraus!“ Ja, eh. Bleiben an wirklichen Neuigkeiten, an neuem Wissen: Er hatte ein Gewehr! Es hängt an der Vorhangstange gleich neben dem großen Schlafzimmerfenster, das in den Innenhof hinausgeht (er, der selten eine Resolution unterschrieben hat, hat aber 72 gegen das Österreichische Bundesheer unterschrieben!)

Karl Ignaz Hennetmayr, der Immobilienhändler, ist gestorben, 98, gerade eben erst, vor zwei, drei Wochen oder Monaten. Es gibt – auch ohne Hennetmayr – immer wieder neue Thomas-Bernhard-Literatur, nämlich Johann Maxwald „Mein eigentümlicher Nachbar Thomas Bernhard“ Verlag Austria Nostra(!!) – ausgestellt vor dem Hof in einem rustikalen Schaukasten. „Vieles von dem, was sich in der langen Zeit unserer engen Nachbarschaft ereignet hat, Lustiges und weniger Lustiges, wird hier dargelegt. (Die überfahrene Katze wird aber nicht beschrieben.)

Das Büchlein ist erhältlich im Bauernhof hier oder beim Verfasser Johann Maxwald, Obernathal 7, gelbes Haus um die Ecke (mit Balkon). Preis 15 Euro. Über 3000 Stück wurden bislang verkauft und der Erlös davon erging an karitative Vereine im Innland und in der dritten Welt.“

Innland im Inland

3000 Stück: Da erblasst die Literaturszene vor Neid! Und wenn schon nicht enge Freundschaft, dann „enge Nachbarschaft“: Was es nicht alles gibt! Das Innland im Inland – das wiederum ist schon fast Peter Handke!

Für Nichtleser daneben: Edelbrände vom Haumerhof – Karl Maxwalds original Nussschnaps, Obernathal 1. So schließt sich der Kreis.

Ah, bevor ich’s vergesse: Thomas Bernhard hatte eine Putzfrau, die putzte auch nach Thomas Bernhards Tod unbeeindruckt weiter. Sie ist die einzige weit und breit, die noch kein Buch über Thomas Bernhard geschrieben hat. Dabei böte sich förmlich an: „Putzen. Eine Säuberung.“

„Während Zdrenka immer dienstags und donnerstags in Aichmühl bei Pichl bei Wels bei Brandstetter putzte, dienstags Küche und Keller, donnerstags das Kleinhäuslermuseum, putzte Cvetka montags und mittwochs in Obernathal bei Ohlsdorf bei Gmunden bei Bernhard die Ohlsdorfer Ohrensesselausstellung, die dreißig Wartezimmer einerseits – eine völlig sinnlose Putzprozession als Putzprozess ins Nichts und in die Vergeblichkeit hinein, die kleinste Schriftstellerhausbibliothek des ganzen Landes und der Republik andererseits, womit sie in fünf Minuten fertig war…“

Egyd Gstättner, 1962 in Klagenfurt geboren, ist Schriftsteller und Publizist. Zuletzt erschienen: „Die Familie des Teufels“