Herbert Föttinger und das Defizit: Josefstadt unter Beobachtung

Andrea Mayer hörte sich die Geschichte mit Amüsement an. Es sei nicht ihre Aufgabe, die Einhaltung der Covid-Maßnahmen zu überprüfen, sagt sie. Sie jedenfalls sei zum fraglichen Termin in Wien gewesen. Politiker haben ja – das sagte sie allerdings nicht – wie Theaterdirektoren Vorbildfunktion. Und sie sei bereits „in einem Alter, in dem man sich nicht mehr über viel wundert“.

Auch dass die Josefstadt kaum Kurzarbeitsgelder lukrierte, über die Maßen produzierte und ein Defizit von geschätzten zehn Millionen Euro machte, verwundert nicht.

Aber all das ergibt ein Bild. „Die Josefstadt hat heuer eine Erhöhung von drei Millionen Euro bekommen“, stellt Mayer lakonisch fest. Also rund 20 Prozent mehr, das ist kein Schmutz. Die Gesprächsbasis sei zwar eine gute; aber weil die exakte Schadenssumme nicht einmal der Josefstadt-Geschäftsführung bekannt sei, wird es nun eine Sonderwirtschaftsprüfung geben. Auftraggeber ist der Aufsichtsrat des Theaters. Die Direktion wehrt sich angeblich gegen den verlangten Umfang, die Beamten von Mayer hingegen halten dagegen. Denn: „Mir ist diese Prüfung wichtig.“ Und so dürften nun die Nerven blank liegen.