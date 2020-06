Ein unsicheres Barometer für Oscar

Die 72. Golden Globes wurden zum dritten Mal in Folge von den beiden Komödiantinnen Tina Fey (" 30 Rock") und Amy Poehler ("Parks and Recreation") moderiert. Die Serienstars, und andere, nutzten den Abend für ein paar spitze Bemerkungen - und schreckten dabei auch vor Witzen über Nordkorea oder Bill Cosby nicht zurück.

"Heute feiern wir all die großartigen TV-Serien, die wir kennen und lieben, sowie all jene Filme, die Nordkorea uns durchgehen ließ."

( Tina Fey nach der Affäre um den Film "The Interview", der nach einem Nordkorea zugeschriebenen Hackerangriff ursprünglich nicht in die Kinos kommen sollte.)

"'Selma' ist ein Film über die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, die übrigens toll funktioniert hat - und heute ist alles super."

( Tina Fey über das Bürgerrechtsdrama "Selma".)

"In 'Into the Woods' flüchtet Cinderella vor ihrem Prinzen, wird Rapunzel für ihren Prinzen von einem Turm gestoßen, und Dornröschen dachte, sie würde einfach nur mit Bill Cosby Kaffee trinken gehen."

( Amy Poehler über den nominierten Film "Into the Woods" respektive die Missbrauchsvorwürfe gegen Bill Cosby.)

" Joaquin Phoenix ist nominiert für 'Inherent Vice', aber selbstverständlich ist er heute Abend nicht hier, weil er öffentlich stets betont hat, dass Award-Galas ein absoluter sch... oh hey Joaquin! Da ist er ja!"

( Tina Fey)

"Boyhood zeigt, dass es immer noch gute Rollen für Frauen über 40 gibt - sofern sie angeheuert wurden, als sie unter 40 waren."

( Amy Poehler über den zwölf Jahre lang gedrehten Film "Boyhood".)

" George Clooney hat dieses Jahr Amal Alamuddin geheiratet. Amal ist eine Menschenrechtsanwältin, die im Enron-Fall gearbeitet hat, eine Beraterin für Kofi Annan zum Thema Syrien war und eine von drei Personen in einer UN-Kommission zu Verletzungen von Kriegsrecht im Gazastreifen war. Ihr Ehemann bekommt also heute einen Preis für sein Lebenswerk."

( Tina Fey über den Golden Globe für George Clooney.)

"Frances, ich verehre dich. Du bist der einzige Mensch, den ich retten würde, wenn es hier brennen würde."

( Amy Poehler über die " Fargo"-Darstellerin Frances McDormand.)

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nicht als Susan Lucci der Golden Globes ende."

(Kevin McSpacey über seinen ersten Golden Globe nach acht Nominierungen in Anspielung an Seifenopernstar Susan Lucci, die erst ihre 19. Emmy-Nominierung in einen Preis ummünzen konnte.)

"Wir zwei sind seit fast 50 Jahren enge Freundinnen."

( Tina Fey (44) über sich und Amy Poehler (43).)

"Stell dich einfach da hin und sag danke."

( Jennifer Lopez zu Preisträger Billy Bob Thornton (" Fargo".)

"Du hast ja auch Globes."

( Jeremy Renner beim Blick in Jennifer Lopez' Dekollete.)