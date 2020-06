James Bond schießt in Obertilliach um sich

Altaussee

Hubschrauber

Transport

Altaussee

diente davor als Kulisse für eine Verfolgungsjagd. Über 300-Filmcrew-Mitglieder, Securitys, fünfim Dauereinsatz für, Lawinensprengungen und Taxi-Flüge, über ein Dutzend Feuerwehr- und Wasserrettungsboote, mehr als 20 Luxus-Travel-Trailer, unzählige Trucks und Sattelschlepper auf zwei gesperrten Parkplätzen zu finden. Inhat sich ordentlich was getan.

Craig war am Sonntag um 14 Uhr in seinem Hotel eingetroffen. Ein Double des Schauspielers war am Montag im Einsatz, der James Bond Darsteller selbst machte sich am ersten Drehtag rar. Am Abend gab er dann vor dem Hotel, in dem er residiert hat, brav Autogramme. Die winterlichen Bedingungen am Montag waren angeblich ganz nach dem Geschmack des Filmteams.

Am Dienstag begannen die Dreharbeiten schon am frühen Morgen bei strahlendem Sonnenschein. Beobachter sahen bereits gegen 4.30 Uhr die ersten Crewmitglieder am See bei der Arbeit, gegen 6.30 Uhr soll der Hubschrauber schon geflogen sein und Hauptdarsteller Daniel Craig ans Set gebracht haben.

Gewundert dürfte sich der Brite über die schaurige Überraschung haben, die man ihm anlässlich des in der Region bekannten „Glöckl- und Berigltages“ am 5. Jänner bereiten wollte. Dem Brauchtum entsprechend besuchten als Winterdämonen und Perchten verkleidete Kinder die Seevilla, um Bond Glück und Kraft für das neue Jahr zu bringen.