"Golden Days" von Bernhard Eder: Anschnallen, bitte!

Der österreichische Singer-Songwriter Bernhard Eder gehört nicht zu jenen Musikern, die man von den Charts kennt, oder die einem das Formatradio tagtäglich mehrfach anbietet. Der Musiker agiert eher im Hintergrund, dort wo das Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit nur noch schwach leuchtet. Daran wird auch sein tolles neues Album „Golden Days“ nichts ändern. Denn die Songs von Bernhard Eder entziehen sich gerne dem Mainstream und laden stattdessen zur intimen Reise in die Abgründe der menschlichen Seele ein: Fasten your seat belts! Anschnallen, bitte!

Den Beginn auf dem Album macht das großartig „Touropa“, das mit einem repetitiven Beat und unterkühlten Postpunk-Momenten ausgestattet ist. Auch wenn es danach aussieht, dass die goldenen Tage längst vorbei sind, will Eder die Hoffnung nicht verlieren. „Don’t let you down!“ heißt es zum Beispiel im Titelsong. Aufstehen. Und weitermachen!

Live am 22. 2. in der Arge in Salzburg; 23. 2. im Komma in Wörgl; 24. 2. in Die Bäckerei in Innsbruck. Weitere Termine unter www.bernhardeder.net.