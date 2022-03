Globaler Kunstmarkt: Umsätze 2021 fast auf Vorkrisen-Niveau

Er ist wieder da: Der Kunstmarkt an sich - und der globale Branchen-Report, der alljährlich von den Betreibern der Kunstmesse Art Basel und der Bank UBS bei der Ökonomin Clare McAndrew in Auftrag gegeben wird. Die dort veröffentlichten Zahlen gelten Händlern und Auktionshäusern als Leitschnur, auch wenn Kritik an methodischen Unzulänglichkeiten nicht verstummt: Während etwa Auktionsergebnisse in Datenbanken erfasst werden, basieren die Angaben zu Umsätzen im Kunsthandel, der rund die Hälfte des globalen Business ausmacht, auf Eigenangaben der Händler bei Befragungen.

Innerhalb der Erfassung ergibt sich aber eine Vergleichbarkeit. Und hier sieht der am Dienstag veröffentlichte Report ein Comeback: Mit 65,1 Milliarden US-$ habe der Gesamtumsatz der Branche um 29 Prozent gegenüber 2020 zugelegt. Nominell lag dieser Umsatz sogar knapp über dem Level des Prä-Pandemiejahres 2019 (damals verbuchte man Umsätze von 64,4 Milliarden US-$, was inflationsbereinigt aber heute rund 71 Mrd. US-$ ergäbe). 43% der Umsätze wurden in den USA gemacht, gefolgt von China (20%) und Großbritannien (17%).