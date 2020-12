Christie's-Chef: "Fundamentaler Umbruch in der Welt der Kunst"

Annäherungen

Bisherige Krisen seien, folgt man Bolls Ausführungen, vor allem durch die Annäherung des einst hochspezialisierten und eher nischenhaften Kunstmarkts an das Finanzwesen entstanden. Die Entdeckung von Kunst als Anlageobjekt und der Boom der Nachfrage aus Japan in den 1980er Jahren, die Globalisierung des Angebots und die Annäherung von Kunstproduktion an Luxus-Markenware ab den 1990ern, das Spiel mit extrem hohen Garantiesummen zur Sicherung immer spektakulärerer Angebote in den 2000er Jahren sowie die Nutzung von Kunst zur Besicherung zur Krediten hätten den Kunstmarkt anfälliger für generelle Einbrüche gemacht. Das Platzen der Dotcom-Blase hinterließ ebenso Spuren wie die Finanzkrise 2008/'09.

Anders als beim Dahinschmelzen der Werte im Jahr 2009 wüssten Investoren und Sammler nun aber, "was sie am Konto haben", erklärte Boll. Den generellen Umsatzrückgang am globalen Kunstmarkt schätzt er für 2020 auf "unter 35 Prozent". Eine Schätzung ist grundsätzlich schwierig, weil rund die Hälfte der Verkäufe am privaten Markt getätigt und nirgends gelistet werden. Die Auktionshäuser berichten in ihren Jahresende-Bilanz-Aussendungen zwar auch von einem Rückgang des Volumens, sehen aber anhaltendes Käuferinteresse und eine gestiegene Bereitschaft, auch bei Fern-Auktionen hohe Summen zu bieten.