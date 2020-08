Kunstmarkt: Sotheby's meldet 2,5 Milliarden US-$ Umsatz

Dass diese durchaus stolze Zahl einen Umsatzrückgang von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet, findet sich in der Pressemeldung mit keinem Wort erwähnt: 3,3 Milliarden US-$ hatte man in der ersten Hälfte 2019 umgesetzt. Angesichts der Corona-Krise hätte der Einbruch jedoch deutlich schlimmer sein können - und die Innovationen, mit denen sich Sotheby's nun brüstet, geben tatsächlich einige Hinweise darauf, wie auch andere Player im globalen Kunstmarkt auf die geänderten Bedingungen reagieren werden.

So ist der große Umsatzanstieg bei Online-Auktionen schlicht der Tatsache geschuldet, dass die umsatzstärksten Auktionen in New York, London und Hong Kong, die sonst nicht zur "Online"-Kategorie zählen, notgedrungen im virtuellen Raum abgehalten werden mussten. Tatsächlich war die Beteiligung durch "virtuelle" Bieter - am Telefon oder im Netz - auch bei den traditionellen Saalauktionen bisher hoch gewesen, kaum eines jener Werke, die in den vergangenen Jahren zu rekordpresien versteigert wurden, ging an einen Bieter, der erkennbar im Saal war. Die entsprechenden Werke - von "Blue Chip"-Künstlern wie Bacon, Picasso oder Warhol - sind verbriefte Markenware, die nicht erst bei realen Schaustellungen inspziert und "entdeckt" werden muss. Manchmal werden diese Bilder auch hinter verschlossenen Türen gehandelt und kommen gar nicht erst zur Auktion. Dieser Bereich - "Private Sales" genannt - brachte Sotheby's im ersten Halbjahr 2020 in Summe 575 Millionen US-$ Umsatz.