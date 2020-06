"Neue Normalität" am Kunstmarkt: Messe "Art Basel" ist online

Die vom Messeveranstalter zur Verfügung gestellte Web-Plattform, die seit Freitag für alle Interessierten (nach Registrierung) zugänglich ist, verschmilzt nun anlässlich der "Art Basel" noch deutlicher mit anderen Angeboten der Galerien. So führen manche "Viewing Rooms" zu anderen, aufwändigeren Online-Schauräumen; manche haben aber auch ein Gegenstück im realen Raum.

So richtete Thaddaeus Ropac an seinem Londoner Standort einen nichtvirtuellen Schauraum mit dem Angebot ein, das auch auf der virtuellen Messe zu sehen ist. Das Gemälde "Elke in Frankreich" von Georg Baselitz (2019) ging dabei in den VIP-Tagen bereits um 1,2 Millionen Euro an einen neuen Besitzer, wie die Galerie bekannt gab. Ein Bild von Roy Lichtenstein verkaufte Ropac um 580.000 Euro.