Art Basel: Das große Klassentreffen der Kunstbranche

"So weit verstreut“, steht in großen Lettern an einer Wand in der Basler Messehalle. Der Schriftzug des Konzeptkünstlers Lawrence Weiner – in Wien für seine mittlerweile entfernte Gestaltung des Flakturms Esterházypark bekannt – ist in mehreren Sprachen affichiert: Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Man darf sich denken, dass das Publikum der „Art Basel“ in all diese Sprachgebiete verstreut war. Aber jetzt ist es wieder zusammengekommen.