Der Funken, der die Kunstmarkt-Flamme zünden soll

Expansion und Innenräume

Neu ist auch eine kuratierte Abteilung namens "Die Vrte Wand", die sich mit bühnenhaften Gesamtkunstwerk-Installationen auseinandersetzt und u. a. den derzeit auch in der Secession präsenten Südtiroler Siggi Hofer (am Stand der Exile Gallery) sowie den für surreale Raumkonstruktionen bekannten Linus Riepler (Galerie Krinzinger) vorstellt. Weiters eine Sektion namens „Expanded“, die, ähnlich wie in der „Unlimited“-Abteilung der Top-Messe Art Basel, großformatige Werke präsentiert. Für die Galerie Nicola von Senger (CH) hat Beni Bischof hier ein räudiges Kunst-Tschocherl gestaltet – eine Bar, in einem engen Rigips-Einbau untergebracht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als Umschlagplatz für Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen, Sticker - und Bier. Es ist der größtmögliche Kontrast zur postpandemischen Luftigkeit der Halle.