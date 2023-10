Giovanna Fartacek besingt als Berglind verpasste Chancen und neue Optionen

Mit „Feste Feiern Fallen“ wird sie am Freitag ihr erstes Album als Berglind veröffentlichen. Darauf finden sich elf poppige, verträumte wie nachdenkliche Songs, deren Soundgerüst elektronisch gehalten ist. Die Klangfarbe ist zwar düster, aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Fartacek singt (mit tiefer Stimme) über graue Tage in „Berlin“, fordert uns auf, lauter zu träumen, beklagt wehmütig die „Insel der Verlorenen“ und fragt sich, ob jemand ihr längst verlorenen Herz sucht. Zum Schluss lädt sie noch zu einem Glas „Chianti“. Alkohol ist keine Lösung.

Berglind live: 12.10. in Wien (Loft) und am 13.10. in Salzburg (Rockhouse).