Elektro-Pop-Duo Mynth: Von Unsicherheit zum Optimismus

Die Sehnsucht, wieder einmal zu verreisen, vertreibt sich Giovanna mit den Erinnerungen an die Tourneen von Mynth. „Es war so toll, mit unserer Musik so weit zu kommen. Wir waren in Singapur, Kanada, New York, Malaysien und in Mexiko City.“

Nur in Tulum waren Mynth noch nicht. „Der Song beschreibt das Gefühl des heißen, tollen Sommers, den wir in Mexiko City hatten“, sagt Giovanna. „Und das ist verbunden mit dem Meer und seiner intensiven türkisen Farbe am Strand von Tulum.“