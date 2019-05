Gerechtigkeit für Phil Collins!

Was Phil Collins zum idealen Ziel für Sympathien macht: Sein patschertes Leben. Obwohl er ein Star ist, hatte er mit einem, vorsichtig formuliert, unübersichtlichen Privatleben zu kämpfen. (Seine zweite Ehefrau verließ er für eine Jugendliebe, die ihn wiederum sofort verließ. Seine dritte Frau kehrte während der Scheidung zu ihm zurück, zog aber trotzdem die Scheidung durch.)

In seiner Biografie „Not Dead Yet – da kommt noch was“ erzählt er so offen über seine privaten Auffahrunfälle, dass man es kaum schafft, NICHT gerührt zu sein.

In einer Talkshow hat er vor Jahren berichtet, wie er einmal alleine in seiner Villa saß, frisch verlassen, im Kühlschrank nur Bier, schwer depressiv, und sich dachte: Ob sich Madonna jetzt auch so fühlt? Vermutlich nicht ...

Dafür ist er jetzt Ehrendoktor in Graz. Und mit ein bisschen Glück erlebt er es noch: Wie es sich anfühlt, cool zu sein.

Phil Collins am 2. Juni in Wien

Bei den Shows der Australien-Tour zu Beginn des Jahres spielte Phil Collins alle seine Solo-Hits, darunter „In The Air Tonight“, „Another Day In Paradise“ und „You Can’t Hurry Love“. Er hatte aber auch Genesis-Klassiker wie „Invisible Touch“ und „Follow You Follow Me“ im Programm. Wegen der Rückenprobleme muss Collins die meiste Zeit sitzen. Schlagzeug spielt sein Sohn Nicholas.

Infos zum Konzert: Das erste Konzert der „Still Not Dead Yet“-Europa-Tour von Phil Collins findet am 2. Juni im Ernst-Happel-Stadion von Wien statt. Einlass: 17.00 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr. Aufgrund genauer Einlass-Kontrollen bitten die Veranstalter, rechtzeitig anzureisen und keine großen Taschen oder Getränkeflaschen mitzunehmen. Karten gibt es noch unter www.oeticket.com