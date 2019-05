Gitarrist Rutherford: „Bei Genesis haben wir nie über Geld gestritten“

Sie haben mit den Mechanics gerade das Album „Out Of The Blue“ veröffentlicht. Warum haben Sie dafür Hits wie „The Living Years“ und „Over My Shoulder“ neu aufgenommen?

Als diese Songs entstanden, hatten wir andere Sänger und waren kaum auf Tour, weil mir die Arbeit mit Genesis damals keine Zeit dafür ließ. Jetzt haben wir mit Andrew Roachford und Tim Howar zwei neue Sänger und sind auch regelmäßig auf Tour. Und es war schön, zu beobachten, wie sich die beiden diese Songs bei den Live-Shows zu eigen machten, wie sie sich durch ihre Interpretation veränderten. Und weil wir im Rahmen der Mechanics-Tourneen auch oft bei Radioshows Akustikversionen dieser Songs gespielt haben, und mich immer verwundert hat, wie gut sie auch in so reduzierter Form funktionieren, haben wir einige der Mechanics-Klassiker auch noch akustisch neu aufgenommen und auf „Out Of The Blue“ gepackt.