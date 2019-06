Gemischte Platte - mit Sonic Youth, Calexico and Iron & Wine

Calexico and Iron & Wine: Years To Burn

Sie haben wieder zueinander gefunden: Calexico und Iron & Wine sind 15 Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen EP „In the Reins“ erneut zusammen ins Studio gegangen. Aufgenommen wurde „Years to Burn“, das acht Songs umfasst, in Nashville. Sam Beam alias Iron & Wine war dabei Dreh-und Angelpunkt: Der Großteil der Songs stammt aus seiner Feder, was kaum zu überhören ist. Soll heißen: Die Calexico-Gründer Joey Burns und John Convertino streuen mit Trompeter Jacob Valenzuela zwar ihren feurigen Mariachi-Sound ein, aber „Years To Burn“ ist mehr Folk als Rock. Mehr Schonkost als Schweinsbraten. Soll sein. Vor allem, wenn das – wie im Fall von „Midgnight Sun“ – so überzeugend klingt.

Tipp: Calexico und Iron & Wine spielen am 28. 7. im Konzerthaus Wien, am 10. 11. im Linzer Posthof.