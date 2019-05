Gemischte Platte - mit u. a. Fuzzman, Vampire Weekend, Soak

Vampire Weekend: Father Of The Bride

Die rund um Mastermind Ezra Koenig angesiedelte US-Band veröffentlicht mit „Father Of The Bride“ das erste Album seit sechs Jahren. Es ist der Nachfolger zu „Modern Vampires of the City“, das im Mai 2013 Platz eins der US Billboard Charts erreichte und mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Nun also Platte Nummer vier, die 18 (!) Songs bereit hält. Ein Drittel davon hätten sich Vampire Weekend aber sparen können. Denn von ihrem ansteckenden und zappeligen, weil von afrikanischen Rhythmen infizierten Sound ist kaum noch etwas übrig geblieben – mal vom funkigen „This Life“ und dem souligen „Unbearably White“ ausgenommen. Der Rest ist gepflegte und Upperclass-taugliche Folk-Pop-Ware, zu der man am besten Matcha-Chai-Soja-Latte trinkt. Wie langweilig ...