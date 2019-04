Gemischte Platte - mit dem neuen Album von Jakuzi: "Hata Payi"

Erdoğan hin, fehlende Demokratie her. Die Türkei, eines der größten und bevölkerungsreichsten Länder zwischen Orient und Okzident, befindet sich ohne Zweifel im Umbruch und in einer ziemlich heftigen Krise. Nicht nur wirtschaftlich. Aber in der Türkei gibt es nicht nur Rückschritt und Verfall, sondern auch ein aufblühendes, hedonistisches, offenes Istanbul, eine pulsierende Millionenstadt am Bosporus mit einer reichhaltigen Musikszene.

Dieser gehören auch Jakuzi an. Dabei handelt es sich um ein Duo, das mit seinem Debütalbum "Fantezi Müzik" Kritiker aus dem Westen überzeugen konnte, obwohl die meistens kein Wort davon verstanden haben, was in den Songs auf Türkisch gesungen wurde. Egal, denn der sexy-düstere und euphorisch inszenierte Synthie-Pop sorgte für Herzklopfen unter der Discokugel.