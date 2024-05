Triumph in Cannes: US-Regisseur Sean Baker gewinnt die Goldene Palme

Die Goldene Palme des Filmfestivals Cannes geht an den US-amerikanischen Regisseur Sean Baker für seinen Film "Anora" . Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der Regisseur setzte sich gegen 21 Filme durch, darunter die favorisierten Streifen "Emilia Pérez" mit Popstar Selena Gomez und "The Substance" mit Hollywood-Star Demi Moore. Über die Auszeichnungen entschied eine Jury unter Vorsitz von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "All We Imagine as Light" von der indischen Regisseurin Payal Kapadia. Der Franzose Jacques Audiard erhielt den Preis der Jury für sein Musical "Emilia Pérez". Einen Spezialpreis der Jury erhielt der kürzlich aus dem Iran geflüchtete Regisseur Mohammed Rassulof für "The Seed of the Sacred Fig".