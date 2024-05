Cannes: Trump als schamloser Machtmensch und Österreichs Beitrag

Die Kombination klang ein wenig seltsam, erwies sich dann allerdings als umwerfend: Zoe Saldaña, die man sonst eigentlich nur mit grünem Gesicht aus Marvels „Guardians of the Galaxy“ kennt oder ganz in Blau aus „Avatar“, tanzte und sang sich als Rechtsanwältin durch ein mitreißendes Drama aus dem mexikanischen Kartell-Milieu. Ihr Klient ist ein gefürchteter Unterweltler, der sich Operationen unterzieht und als Frau ein neues Leben beginnt. Großartig in ihrer Doppelrolle Karla Sofía Gascón: Ihr eindringliches, nie vordergründiges Spiel wurde an der Croisette mit dem Jubelruf „A Star Is Born“ begrüßt.

Auch heuer werden in den Branchenblättern wieder liebevoll die Applaus-Längen verglichen, inklusive einer Debatte darüber, wie aussagekräftig der Abschlussbeifall über die Qualität eines Films ist. In jedem Fall zählt zu den bisherigen Applaus-Favoriten des Wettbewerbs beispielsweise Jacques Audiards „Emilia Pérez“ mit elf Minuten. Das kam überraschend, denn die Kurzankündigung des neuen Films von dem Goldenen-Palmen-Gewinner hielt die Erwartungshaltung niedrig: Die Geschichte über einen Drogenboss, der sich zu einer Transfrau umoperieren lässt, erzählt als – Musical?

Du bist gefeuert

Die Geburt eines „Stars“ im schlechtesten Sinn beobachtet der iranisch-dänische Regisseur Ali Abbasi in seinem unterhaltsamen Wettbewerbsbeitrag „The Apprentice“. „Du bist gefeuert!“ lautete der Standardsatz von Trump in der TV-Reality-Show „The Apprentice“, mit dem er „unqualifizierte“ Kandidaten vom Set kickte. In der recht realitätsnahen Dramedy „The Apprentice“ ist allerdings Donald Trump selbst der Lehrling. Es beginnt in den 70er-Jahren in einem heruntergekommen New York, in dem der junge Trump-Erbe als Slumlord sein Geld verdient. Er will höher hinaus und träumt von Immobilieninvestitionen im großen Stil: Er träumt vom Trump-Tower.

In einem Elite-Club trifft er auf den legendär skrupellosen Rechtsanwalt Roy Cohn, wie ein giftiges Reptil sinister gespielt vom „Sukzession“-Star Jeremy Strong. Cohn ist es, der dem jungen Trump die Imperativen seines Erfolgs – immer attackieren! Niederlagen nie zugeben! – beibringt und auf dem Weg nach oben begleitet.

Sebastian Stan (Marvels „Winter Soldier“) verkörpert Trump mit verblüffender Präzision, ohne trotz Föhnwelle und Schmollmund in die Karikatur zu verfallen. Mindestens ebenbürtig agiert Jeremy Strong als Cohn: Er brüstet sich damit, nicht nur Julius Rosenberg, sondern auch seine Frau Ethel wegen Spionage auf den elektrischen Stuhl geschickt zu haben.

Solange Trump und Cohn als partner in crime agieren, entwickelt „The Apprentice“ mit seiner fahriger Handkamera im räudigen New York der 70er und 80er-Jahre starkes Charisma. Dann kommt der Knackpunkt: Trump verwandelt sich in einen schamlosen Machtmenschen und lässt seinen früheren Lehrmeister Cohn kalt fallen. Ein weiterer Tiefpunkt seines Charakters offenbart sich in einer ehelichen Vergewaltigungsszene, die Ivana Trump in ihren Memoiren beschrieben hatte, später aber abschwächte.

Was genau zu diesen graduellen Veränderungen in Trumps Gebaren führte, lässt Abbasi im Dunklen: Ob es die endlosen Diätpillen sind, die Trump durchgehend einnimmt oder der Karriereerfolg – am Ende steht eine große Selbstberauschung, die ernüchtert zurücklässt. Und dem, was man bislang über Trump wusste, nicht allzu viel hinzufügt.