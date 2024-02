Darling, was lockt dich ins Kino? Zum Status des österreichischen Filmwunders

Das taten die Filmemacher in den Nullerjahren - mit großem Erfolg: Es folgten Palmen, Oscars und viel Renomee. Das österreichische Filmwunder war geschaffen.

Sie war aber auch wirklich super: Die Einladung von Barbara Alberts "Nordrand" zu den Festspielen in Venedig war das erste Lebenszeichen einer davor ermatteten Branche - dass nämlich die heimische Spielart der Filmqualität und die internationale Sicht auf Film zusammenpassen können, wenn man sich streckt.

Alsbald schritt man zur zweiten Phase der Erfolgsgeschichte. Mit den Goldstatuetten im Rücken zementierte man - obwohl die Filmbranche legendär zerstritten ist - diesen Erfolg in Strukturen. Innerhalb weniger Jahre stieg die Filmförderung sprunghaft an, alle - Politiker, Öffentlichkeit, der ORF - schmückten sich mit dem Erfolg des Kinobewegtbildschaffens. Film war plötzlich auch eine finanzielle und politische Erfolgsgeschichte.

Die dritte Phase: Filmbranche als Serviceeinrichtung

Dennoch befindet man sich weiter in der Erfolgsgeschichte - nun in der dritten Phase: Es ist viel, viel Geld in der Branche. Einerseits als Echo des einstigen großen Moments. Und andererseits, weil zuletzt erkannt wurde, dass die großen internationalen Produktionen mit Geld zu locken sind - und einiges davon dann auch hier lassen.