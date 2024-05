Die Serie „Feud: Capote vs. the Swans“ erzählt vom folgenschweren Verrat des Schriftstellers Truman Capote an seinen reichen, mächtigen Freundinnen. Jetzt auf Disney+.

"Feud: Capote vs. the Swans", ein Klatsch-Krimi

Die Damen sitzen an einem Tisch im Restaurant, Drink und Zigarette in der Hand, und tratschen. Man fühlt sich an „Sex and the City“ erinnert. Nur dass diese Damen über ein Treffen mit der britischen Prinzessin Margaret lästern. Denn diese Serie spielt früher und die Society ist auch Higher.

Capote und die It-Women In den 1960er-Jahren freundete sich der Schriftsteller Truman Capote („Frühstück bei Tiffany“) mit einer Clique reicher Gattinnen an. Sie waren die It-Women von New York, er war der trinkfeste homosexuelle Begleiter, der sie mit beißendem Humor und brisantem Klatsch versorgte und ihnen in schweren Stunden beistand. Babe Paley (Naomi Watts) etwa ruft ihn zu Hilfe, als sie von Givenchy in Paris nach Hause kommt und ihr Schlafzimmer mitsamt Ehemann Bill in devastiertem Zustand vorfindet. Dieser hat nämlich eine Affäre mit einer anderen Frau – „die mit dem Gnugesicht“, beschreibt sie der feingeistige Schriftsteller. Diese Frau hielt aber nicht mehr viel von Bill und besudelte bei einem letzten Tête-à-Tête absichtlich-bösartig das eheliche Gemach mit richtig viel Menstruationsblut.

Society-Verbannung Capote findet es eine gute Idee, auf Basis dieser Erlebnisse seiner Elitefreundinnen ein Buch zu schreiben. Erste Auszüge veröffentlicht er im Magazin „Esquire“. Der Artikel hat nicht nur den Selbstmord einer Frau, die er des Mordes an ihrem Mann bezichtigt, zur Folge, sondern natürlich die Verbannung aus dem erlauchten Kreis der Oberen-Zehntausend-Frauen. Mehr Streaming-Starts: kurier.at/streaming

"Feud": Berühmte Zerwürfnisse Die Geschichte dieses Verrats erzählt die Serie „Feud: Capote vs. the Swans“, die ab sofort auf Disney+ zu sehen ist. Diese Swans (so nannte Capote den Zirkel) sind prominent besetzt: Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Chloé Sevigny, Calista Flockhart; Tom Hollander ist ein outriert tuntiger Capote. „Feud“ ist eine Anthologieserie über berühmte Zerwürfnisse, in der ersten Staffel ging es um die Fehde zwischen Bette Davis und Joan Crawford. Capotes Roman „Erhörte Gebete“ blieb übrigens unvollendet.