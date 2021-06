Festwochen-Chef Slagmuylder: „Ich hoffe, es wird wie eine Wiedergeburt“

Für viele werden die Festwochen der Neustart des Kulturbesuchs nach vielen Monaten sein. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wird das das Empfinden auch im Publikum verändern?

Ich hoffe es! Ich hoffe, es wird wie eine Wiedergeburt – oder zumindest eine frische Erfahrung, nicht business as usual. Vielleicht ist die Aufmerksamkeit anfangs sogar größer, das Bewusstsein, mit anderen in einem Raum zu sein. Ich habe Kultur tiefgehend vermisst. Ich fühlte mich ausgetrocknet. Auf Bildschirmen etwas anzuschauen, war kein Ersatz. Aber man hat auch entdeckt, was man nicht vermisst. Immer ein Konsument zu sein. Das Frenetische des Alltags. Es gab eine gewisse Qualität in den letzten Monaten. Ich hoffe, die gibt es weiter.

Es waren auch harte Monate für die Kultur. Die wurde in der Pandemie anfangs einfach beiseite geräumt.

Es wurde total ignoriert, dass die Kultur eine Rolle hätte spielen können. Sie wurde als Freizeit angesehen, etwas, das man eh auch zu Hause haben könnte.

Wahrlich kein gutes Zeichen für die Branche. Kann die Kultur da einfach ohne Weiteres weitermachen?

Ich weiß es nicht. Es war schrecklich, wie Kultur als vernachlässigbar angesehen wurde. Wenn man an sie glaubt und in sie investiert – nicht nur Geld! –, kann die Kultur ein Ort sein, an dem sich Menschen verändern. Viele Regierungen waren supergenerös, haben viel Geld gezahlt. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es ist nicht alles. Es ist vielleicht ein Klischee, aber wenn man die Kunst viel stärker ins Zentrum rückte, könnte das eine große Veränderung in der Gesellschaft auslösen.

Kommt das Publikum überhaupt? Oder wurde, wie befürchtet, der Kulturbesuch in der Pandemie verlernt?

Der Ticketverkauf ist definitiv nicht schlecht. Vielleicht etwas langsamer als gewohnt, aber wir haben generell die Erfahrung, dass die Leute zunehmend kurzfristiger kaufen.