Wiener Festwochen: Eine Open-Air-Bühne als Potemkinsches Dorf?

Heute, am 14. Mai, werden ab 21.20 Uhr die Wiener Festwochen eröffnet - mit einem Open-Air-Konzert auf dem Rathausplatz. Angekündigt sind unter anderem Mira Lu Kovacs, Ernst Molden, Die Strottern, das Herbert Pixner Projekt und so weiter. Coronabedingt findet das Konzert ohne Publikum, nur für die TV-Kameras statt. Und so stellt sich die Frage, ob die riesigen Aufbauten vor dem Rathaus nicht ein Potemkinsches Dorf sind. Hätten die Veranstalter nicht eines der Theaterhäuser nutzen können, die den Betrieb erst wieder am 19. Mai aufnehmen dürfen?