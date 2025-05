Der 69. Eurovision Song Contest findet vom 13. bis 17. Mai in Basel, Schweiz, statt, nachdem Kandidat Nemo 2024 den ESC im schwedischen Malmö für die Schweiz gewonnen hat. Die beiden Halbfinal-Shows finden am 13. und am 15. Mai 2025 statt – live ab 21 Uhr in der St. Jakobshalle. Am Samstag, dem 17. Mai, wird dann das große ESC-Finale veranstaltet.