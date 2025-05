ESC-Reihenfolge: In welchem Halbfinale tritt Österreich an?

Zwischen 13. und 17. Mai findet der 69. Eurovision Song Contest in der Schweizer Stadt Basel statt. 37 Länder treten beim Finale am 17. Mai neben den "Big Five" (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) im musikalischen Battle gegeneinander an. Die Schweiz ist als diesjähriges Gastgeberland automatisch qualifiziert.

In den beiden Halbfinalen (13. und 15. Mai) treten die restlichen 31 Kandidaten und Kandidatinnen an, um sich für das große Finale zu qualifizieren. In welchem ESC-Halbfinale 2025 tritt Österreich an? Der österreichische Eurovision-Song-Contest-Kandidat JJ (Johannes Pietsch) tritt beim zweiten ESC-Halbfinale am 15. Mai als sechster an diesem Abend an.

Reihenfolge: Erstes Halbfinale des ESC 2025 In dieser Reihenfolge treten die Länder beim Eurovision Song Contest beim ersten Halbfinale am 13. Mai 2025 an: Island: VÆB - "Róa" Polen: Justyna Steczkowska - "Gaja" Slowenien: Klemen - "How Much Time Do We Have Left" Estland: Tommy Cash - "Eesti Laul" Ukraine: Ziferblat - "Bird of Pray" Schweden: KAJ - " Bara Bada Bastu" Portugal: NAPA - "Deslocado" Norwegen: Kyle Alessandro - "Lighter" Belgien: Red Sebastian - "Strobe Lights" Aserbaidschan: Mamagama - "Run With U" San Marino: Gabry Ponte - "Tutta I'Italia" Albanien: Shkodra Elektronike - "Zjerm" Niederlande: Claude - "C'est la vie" Kroatien: Marko Bo šnjak - "Poison Cake" Zypern: Theo Evan - "Shh" Italien und Spanien können als Teil der "Big Five" ihre Stimme im ersten Halbfinale abgeben. Auch Gastgeberland Schweiz darf wählen.

Reihenfolge: Zweites Halbfinale des Eurovision Song Contests 2025 In dieser Reihenfolge treten die Länder beim zweiten ESC-Halbfinale am 15. Mai 2025 an: Australien: Go-Jo - "Milkshake Man" Montenegro: Nina Žižić - "Dobrodošli" Irland: Emmy - "Laika Party" Lettland: Tautumeitas - "Bur man laimi" Armenien: Parg - "Survivior" Österreich: JJ - "Wasted Love" Griechenland: Klavdia - "Asteromata" Litauen: Katarsis - "Tavo Akys" Malta: Miriana Conte - "Serving" Georgien: Mariam Shengelia - "Freedom" Dänemark: Sissal - "Hallucination" Tschechien: Adonxs - "Kiss Kiss Goodbye" Luxemburg: Laura Thorn - "La poupée monte le son" Israel: Yuval Raphael - "New Day Will Rise" Serbien: Princ - "Mila" Finnland: Erika Vikman - "Ich komme" Im zweiten Halbfinale können Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Teil der "Big Five" für ihre Favoriten voten. Gastgeberland Schweiz ist ebenfalls bei der Abstimmung involviert.